Un international américain charge son sélectionneur : "Il avait dit que cela resterait en interne"

Le jeune Américain est dans la tourmente en équipe nationale.

Récemment, le sélectionneur américain, Gregg Berhalter, a déclaré que Giovanni Reyna (20 ans) avait failli se faire expulser de l'équipe durant la Coupe du monde.

Le jeune joueur a alors décidé de répondre via Instagram, précisant qu'il savait avant le début de la Coupe du monde qu'il ne jouerait pratiquement pas, et en regrettant que l'affaire ait été divulguée publiquement. Il regrette également sa réaction, qu'il considère "trop émotive".

"J'espérais ne pas commenter les affaires de la Coupe du monde. Je suis convaincu que les choses qui se passent dans un contexte d'équipe doivent rester privées. Ceci étant dit, des déclarations ont été faites qui reflètent sur mon professionnalisme et mon caractère, donc je ressens le besoin de faire une brève déclaration", explique Reyna.

"Juste avant la Coupe du monde, le coach Berhalter m'a dit que mon rôle dans le tournoi serait très limité. J'étais dévasté", poursuit le joueur de Dortmund. "Je suis également une personne très émotive, et je reconnais pleinement que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus et affecter mon entraînement et mon comportement pendant quelques jours après avoir appris que mon rôle était limité."

"Je suis déçu qu'il y ait une couverture continue de cette affaire (ainsi que certaines versions très fictives des événements) et extrêmement surpris que quelqu'un du staff de l'équipe des États-Unis y contribue. Le coach Berhalter a toujours dit que les problèmes qui se posent au sein de l'équipe resteraient 'internes' (...) J'espère qu'à l'avenir, chaque personne impliquée dans l'équipe des USA se concentrera uniquement sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l'équipe nationale, afin que nous puissions connaître un grand succès lors de la Coupe du monde de 2026."