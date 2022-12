Le coach du SL16 FC dénonce les supporters du Beerschot : "On a entendu des cris de singe"

C'est encore et toujours la même rengaine, dans les mêmes clubs, et il manifestement plus simple de fermer les yeux que d'agir.

Le Beerschot a gagné 1-0 contre SL16, les esoirs du Standard, dimanche. L'entraîneur visiteur Joseph Laumann ne parlait pas du match après la rencontre, mais surtout des supporters de Beerschot. En effet, Laumann a entendu des cris de singe depuis le banc des remplaçants. Il a clairement insisté là-dessus. "C'est un jour triste pour le football. Tout le monde a entendu ces cris des supporters de Beerschot envers mes joueurs. J'ai des joueurs d'à peine 17 ans qui sont choqués." Laumann se demande pourquoi l'arbitre n'est pas intervenu. "En Angleterre, ils arrêtaient toujours le match. En laissant faire cela, nous leur laissons croire que tout cela est permis. Il devrait y avoir des sanctions." 🥲 | "C'est un jour vraiment triste pour le football." - Le coach du @SL16_FC, Joseph Laumann, dénonce le comportement de certains supporters après le match face au Beerschot. 😕 pic.twitter.com/arusE3tv7n — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 12, 2022

