Marc Degryse impressionné par un gardien au Mondial : "Vous pouvez le mettre à côté de Courtois"

Les Diables Rouges, quant à eux, peuvent dire qu'ils ont joué contre deux demi-finalistes en phase de groupe.

Le Maroc et la Croatie, deux équipes qui ont percé dans le groupe des Diables rouges lors de la Coupe du monde au Qatar, sont quant à eux en demi-finale.

"Cela ne me fera en aucun cas me sentir mieux", s'est amusé Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Le Maroc et la Croatie montrent que l'on peut aller loin avec une bonne défense et une excellente mentalité."

Parce que la capacité à jouer au football n'est certainement pas une priorité pour aucune des deux équipes. "Remarquez, ils peuvent tous deux jouer au football aussi. Mais ce n'est pas leur point de départ. Ce sont d'abord et avant tout des survivants."

Ils possèdent tous deux un gardien de but solide. "Ce Livakovic ne joue même pas dans une ligue majeure. Et Bounou, quel charisme ! Celui-là est presque imbattable. Sur la base de ce seul tournoi, vous pouvez sans risque le placer aux côtés de Courtois."