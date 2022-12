La fédération belge "lance officiellement" le processus de sélection du successeur de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges

Qui pour prendre la succession de Roberto Martinez ? Ce sera la tâche de la taskforce, composée de Peter Bossaert, Sven Jaecques, Pierre Locht et Bart Verhaeghe.

"Avec la publication de l’offre d’emploi, nous lançons officiellement aujourd’hui le processus de sélection du nouvel Entraîneur fédéral", a communiqué la fédération. Les candidatures devront être envoyées pour le 10 janvier 2023 au plus tard. La taskforce réalisera ensuite son travail de sélection.

Le nom du nouveau sélectionneur national devrait être connu d'ici février, voire mars prochain. Dans le cas du nouveau directeur technique, cela pourrait être officialisé d'ici la Nouvelle année. Michel Preud'homme est cité comme le grand favori pour ce poste.

"Nous avons pris beaucoup de temps avec la Taskforce ces derniers jours pour évaluer la situation sportive. Nous sommes unanimement sur la même longueur d'onde et restons particulièrement ambitieux. Nous croyons fermement en cette génération de footballeurs. D'une part, l’URBSFA va maintenant chercher un nouvel Entraîneur fédéral de haut niveau pour nous mener vers de nouveaux succès. Et d'autre part, le cœur technique sera à l'avenir dirigé par un duo et renforcé par un profil purement footballistique doté d’une expérience internationale de haut niveau", a commenté le CEO de la Fédération, Peter Bossaert.

The selection process for our new national manager has officially started today.



Read more on our website ↩️



🇫🇷 https://t.co/xjTxewk0O7

🇳🇱 https://t.co/BOSCg5YEs1

🇬🇧 https://t.co/SlnfNUCN8m pic.twitter.com/hZZQgdYBsr