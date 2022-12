Pour Youri Tielemans, de plus en plus proche d'Arsenal, il est l'heure de passer un palier

Le milieu de terrain de Leicester City et des Diables Rouges est à la croisée des chemins.

Il est peu de dire que la Coupe du monde des Diables Rouges a été une faillite collective. Aucune individualité ne ressort du lot, et c'est assez normal lorsque tout est allé de travers. Mais s'il fallait tout de même mettre en évidence l'une des déceptions de ce Mondial côté Diables Rouges, certains se pencheraient vers Youri Tielemans.

Titulaire face au Canada, Youri a coulé en première mi-temps dans l'entrejeu. Après que les Belges aient miraculeusement évité la correctionnelle et marqué sur leur seule occasion, Martinez a décidé de remplacer Tielemans dès l'entame du second acte par Amadou Onana. Le jeune joueur d'Everton a alors apporté de la densité dans le milieu et a fait du bien de par ses courses vers l'avant.

Ensuite, Tielemans perdra sa place de titulaire. 30 - meilleures - minutes face au Maroc, puis seulement 18 petites minutes face à la Croatie. Alors que cela faisait un certain temps que son tandem avec Witsel était devenu une évidence dans le milieu des Diables, Tielemans semble désormais contesté en équipe nationale. La faute à ses prestations, mais aussi le système mis en place et, il faut le reconnaître, l'ascension de plus en plus poussante d'Onana.

Reste qu'à 25 ans et déjà 58 sélections, Tielemans est censé être un cadre quasi-inoxydable de la sélection nationale. Tant son rôle, que ses responsabilités, mais aussi et surtout son impact devront grandir au fur et à mesure que les Diables se reconstruiseront et que la next-gen fera plus que pointer le bout de son nez avec frilosité.

Autrement dit, pour Youri, il semble être l'heure de passer un palier, également en club. Capitaine de Leicester, Tielemans est progressivement devenu l'un des numéros 8 de Premier League les plus convoités. Cela a d'ailleurs pu lui trotter dans la tête la saison dernière, lorsque ses performances déclinaient et que Brendan Rodgers n'était pas du tout satisfait de son implication.

S'il a fait le choix de rester chez les Foxes cette saison, et de relever la barre après un début d'exercice catastrophique, Tielemans a toujours un transfert en ligne de mire, puisqu'il semble désormais acté qu'il ne prolongera pas au terme de cette saison chez le champion d'Angleterre 2016.

Arsenal, cité depuis des mois comme le plus sérieux prétendant, devrait être la prochaine destination de Tielemans. Les Gunners auraient franchi une nouvelle étape dans les négociations puisqu'un pré-contrat devrait être signé entre eux et le Diable Rouge, comme le rapporte la presse anglaise ce jeudi. Qu'il rejoigne Arsenal, un club au projet neuf, axé fortement sur les jeunes, cet hiver ou cet été, Tielemans semble plus que jamais entamer un tournant de sa carrière. Ne tient qu'à lui de bien le prendre.