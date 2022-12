Corentin Fiore prêt pour le choc du week-end : "Notre tête sera à Liège, mais c'est dommage de manquer la finale du Mondial"

Ce dimanche après-midi (15h), choc au programme en Nationale 1 lors de la dix-huitième journée de championnat. Le RFC Liège (2ème) reçoit la RAAL La Louvière (3ème) à Rocourt.

Le RFC Liège et la RAAL La Louvière vont croiser le fer dimanche avant la trêve hivernale. Un duel entre le deuxième et le troisième du classement. "Ce sera un match important où il faudra directement répondre présent. Je pense que cette rencontre sera agréable à regarder, une partie attendue par nos supporters et les leurs", nous confie le capitaine louvièrois Corentin Fiore. "Le vainqueur, s'il y en a un, passera de bonnes fêtes. Liège sort d'un partage comme nous aussi et voudra également renouer au plus vite avec la victoire", souligne le défenseur central.

Toutes les équipes de la série savent que se déplacer à Rocourt n'est jamais évident. "Ils ont un petit stade bien rempli. Cela fait toujours plaisir de jouer devant beaucoup de monde, aussi bien pour les locaux que pour les visiteurs. De plus, nous pourrons compter également sur le soutien de nos supporters qui seront à Liège", explique l'ancien joueur du Standard de Liège.

Seul bémol pour certains, la rencontre se jouera en concurrence avec la finale de la Coupe du Monde. Le calendrier de Nationale 1 publié par la Fédération en début de saison prévoit que le match RFCL-La Louvière est programmé le dimanche 18 décembre à 15h. Le même jour à 16h sera donné à Doha le coup d’envoi de la finale de la Coupe du Monde. Le RFCL n’a pas demandé à déplacer son match. "On en a parlé entre nous dans le vestiaire, et c'est dommage. Une finale de Coupe du monde, c'est tous les quatre ans. De plus, on a plusieurs Français dans notre équipe...Mais c'est ainsi, et on n'y pensera plus quand on sera sur le terrain. On sera focalisé sur notre rencontre et notre tête sera à Liège et non pas à Doha au Qatar", conclut Fiore.