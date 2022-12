Hugo Lloris veut que la finale reste "dans les annales"

Le capitaine de l'équipe de France s'est confié avant le choc en finale de ce dimanche.

Hugo Lloris était en conférence de presse ce samedi matin, à la veille de la finale entre la France et l'Argentine. Le capitaine des Bleus estime qu'il y a beaucoup d'attentes côté argentin.

"Avec Maradona comme symbole, et aujourd'hui, Leo Messi. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette finale. Lorsqu'on est français, jouer une finale de Coupe du monde, quel que soit l'adversaire, est un grand évènement mais jouer contre l'Argentine rend la chose encore plus belle. On espère que ce match restera dans les annales du foot français", a-t-il confié dans des propos retranscris par L'Equipe.

Lloris pourrait devenir le premier capitaine à soulever deux fois la Coupe du monde : "Tant que rien n'est fait, le plus dur reste à faire. Il faut se préparer à toute éventualité, être prêt à souffrir, à se surpasser, malgré la fatigue, malgré les circonstances."