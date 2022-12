Les Belges, globe-trotteurs du football : découvrez l'Expat Football Club

Le football belge est fièrement représenté dans tous les grands championnats d'Europe, et s'est installé parmi les meilleurs clubs du monde. Mais plus bas, loin des regards, certains optent pour l'ombre et l'exil pour réaliser leur carrière.

Alors que la Coupe du Monde 2022 se termine ce dimanche, tout le monde a en tête les strass et paillettes des sommets mondiaux, les stars absolues. Être footballeur serait le rêve ultime, le glamour absolu, et la Belgique n'y coupe pas : Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard - nos Diables brillent dans les plus grands clubs. Mais le football, ce n'est pas que ça - que du contraire. Et si le footballeur belge s'exporte bien au sommet, il est aussi un globe-trotteur invétéré : les Belges sont présents partout, même là où on ne s'y attend pas. C'est à ces voyageurs du foot que Julien Denoël, journaliste indépendant passé par La Meuse mais aussi...Walfoot, rend hommage dans son premier livre, "Expat Football Club".

"J'ai toujours été intéressé par les Belges jouant dans les divisions inférieures, ou dans des divisions un peu improbables comme la D6 anglaise. Sur le site Soccerway, tu peux facilement rechercher par nationalité", nous explique Julien quand nous lui demandons comment ce livre est né. "Le déclic, ça a été d'entendre parler de Jasper Van der Heyden, qui évoluait aux Îles Féroé. En fouillant, on se rend compte qu'il en existe plein, des Belges évoluant dans ces championnats obscurs". Le projet se précise alors : composer un onze de ces expatriés, en 4-4-2, avec un entraîneur.

Des Îles Féroé au Kenya en passant par Gibraltar

L'auteur se met cependant quelques barrières : il faut un peu d'originalité, d'exotisme. "Je me suis focalisé sur des pays assez loin au classement UEFA (au-delà de la 15e place), ou hors-Europe. Et un seul joueur par pays", explique-t-il. "Ca m'a compliqué les choses. Pour le back droit, j'ai dû aller chercher un Andorran dont la mère est belge ; il n'a pas à proprement parler la nationalité belge". Moises San Nicolas Schellens, c'est de lui qu'il s'agit, évolue à Andorre et s'il jouait en Belgique, il aimerait porter les couleurs...de Westerlo.

Des "petites" histoires comme celle-là, "Expat Football Club" en regorge. L'un de nos coups de coeur : Dylan De Bruycker, passé par les équipes de Bruges et Zulte Waregem et parti aux...Philippines, le pays de sa mère. Il y deviendra...international, en compagnie de deux autres belgo-philippins. Et le format choisi par Julien laisse la parole à ses joueurs : tout se fait à la première personne, chaque interlocuteur raconte son histoire. "Ce qui m'importe, c'est l'humain, pas le sportif, même si certains en parlent. Leurs expériences dans des stades insolites, des cultures inconnues. C'est une façon d'expliquer que pour les joueurs un peu moins talentueux, le football offre aussi des opportunités de vie et de voyage".

Maxime Lestienne, le regret

Le fil rouge de ce livre, c'est bien souvent cette volonté d'évasion qui anime les intervenants...mais pas que : certains peuvent évoluer en Azerbaïdjan, aux Îles Féroé ou à Gibraltar, ils n'en ont pas pour autant abandonné leurs rêves de gloire. En football plus qu'ailleurs, chacun sa route vers le sommet. Tout ce beau monde est coaché par Patrick Aussems, entraîneur de l'AFC Leopards, passé par de nombreux pays d'Afrique et...par la sélection du Népal. Nous avions également eu l'occasion d'interviewer ce Liégeois de 57 ans qui vit une expérience folle sur le continent africain.

Un seul regret pour Julien : "Il n'y a qu'un nom que j'aurais aimé avoir : Maxime Lestienne, qui cartonne à Singapour, ce qui est fou. Son club a refusé", révèle le jeune auteur, qui ne désespère pas...pour un éventuel second volet. "Je n'y pense pas encore vraiment, mais j'ai de quoi faire un nouveau onze sans aucun pays en commun. Initialement, je rêvais d'écrire un roman. J'avais aussi un projet de livre-photo sur les stades abandonnés en Belgique, mais c'était un peu compliqué". Via la maison d'éditions Memory, il publie donc ce premier ouvrage idéal pour les amateurs de football et d'histoires de vie. Une belle idée si vous n'avez pas encore vos cadeaux de Noël !

Expat Football Club, Julien Denoël ; Editions Memory, 208p. Disponible à la Fnac, chez Club ou sur editionsmemory.be.