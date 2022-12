Sans l'arrivée de Miron Muslic, le Cercle de Bruges aurait perdu son capitaine : "J'étais prêt à partir"

Le changement d'entraîneur au Cercle de Bruges a porté ses fruits. Les Flamands de l'Ouest occupent désormais une très confortable neuvième place, avec Charles Vanhoutte comme élément central. Capitaine, le joueur de 24 ans aurait pourtant pu quitter le navire, cet été.

"J'ai eu un début de saison difficile. L'été dernier, j'étais vraiment prêt à partir. Une équipe s'était montrée intéressée et je n'étais pas insensible à cela, car je voulais recevoir plus de temps de jeu" avoue le joueur formé au club dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Quand Miron Muslic a pris la relève en septembre, il m'a immédiatement promis une place plus importante et davantage d'occasions de me montrer. Désormais, les résultats sont bons, et je suis très heureux d'avoir joué un rôle dans ce regain de forme."

C'est donc très logiquement que cet éventuel transfert est dorénavant passé au second plan. "C'était assez concret. Il y avait de l'intérêt en Belgique et aux Pays-Bas, mais le directeur sportif Carlos Avina ne voulait pas me lâcher. Je suis resté heureux et les choses se sont finalement bien passées. Cela fait quelque chose quand vous disparaissez d'une équipe qui avait fait des bons résultats la saison dernière. Maintenant, je suis de retour, et j'ai le sentiment que cette situation à moins de risque de se produire à nouveau."