📷 Emiliano Martinez se paie encore la tête de Kylian Mbappé

Emiliano Martinez a visiblement une légÚre obsession pour Kylian Mbappé.

Il a beau avoir été l'un des rares argentins à aller saluer Kylian Mbappé et le réconforter à l'issue de la défaite aux tirs au but, Emiliano Martinez a depuis clairement pris pour cible l'attaquant français. Après sa déjà célèbre "minute de silence en hommage à Kylian Mbappé" dans le vestiaire en après-match, le gardien de but de l'Albiceleste en a remis une couche.

Ainsi, lors du défilé en autobus dans les rues de Buenos Aires, Martinez portait dans ses bras...une poupée à l'effigie de Mbappé. Un acharnement qui commence à paraître démesuré, surtout si l'on prend en compte le fait que le buteur de l'Equipe de France a planté un triplé en finale, et marqué son tir au but en premier lors de la séance. Mais Emiliano Martinez n'a visiblement pas digéré les propos de Kylian Mbappé avant la Coupe du Monde. Le joueur du PSG avait en effet déclaré que le football "n'était pas aussi avancé en Amérique du Sud qu'en Europe" et que c'était pour cette raison que les dernières Coupes du Monde avaient été remportées par des nations européennes. Des propos que l'Argentine lui fait donc ravaler désormais.