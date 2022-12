Bernd Hollerbach revient sur son annonce : "Les joueurs devaient le savoir maintenant"

STVV et Bernd Hollerbach ont annoncé que la coopération entre les deux parties prendrait fin à l'issue de cette saison.

Pour Bernd Hollerbach, garder la nouvelle secrète n'était pas une option. "Non. Les joueurs ont toujours été la chose la plus importante pour moi. Ils ont traversé le feu pour moi. Ils méritaient donc d'obtenir des éclaircissements sur la situation", a confié le technicien allemand dans Het Belang van Limburg. "J'ai pris une décision et il m'a semblé le plus juste de la faire connaître maintenant. Maintenant, tout le monde sait où il en est. Et aussi la direction du club."

Selon Hollerbach, le groupe ne sera pas affecté par cette annonce précoce. "Mais s'ils sont professionnels, ils le feront. Je suis dans le football professionnel depuis 23 ans. Pendant cette période, j'ai donné mon maximum pour mon club tous les jours."

Porter des accusations contre le conseil d'administration ne dérange pas Hollerbach, même si les négociations de contrat avec les joueurs ne se sont pas déroulées sans heurts. "Oh, eh bien, il n'y a pas de raison de regarder derrière. Je préfère regarder devant moi. Nous sommes tous dans le même bateau, comme une seule équipe. Et nous ne nous sommes pas si mal débrouillés en tant qu'équipe, finalement."