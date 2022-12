Joseph Paintsil inarrêtable : "Mais Anderlecht presse maintenant !"

Joseph Paintsil n'a pas arrêté de cavaler sur son flanc, faisant vivre un vrai cauchemar à Hannes Delcroix, back gauche de fortune. Cela a fini par payer, avec un but pour le Ghanéen.

Dès le début de la rencontre, Joseph Paintsil a mis en grande difficulté Hannes Delcroix, qui en a été réduit à défendre péniblement alors qu'il était censé arpenter son flanc en tant que back gauche. Son travail incessant a fini par payer, mais pas avant les prolongations. Un but qui signifie beaucoup pour lui : "Je dédie ce but à mon père, qui nous a quittés récemment. Son esprit est avec moi et m'a aidé dans ce match. Un match difficile, car Anderlecht est une excellente équipe".

Genk a pris le dessus mais a souffert par moments. "Si nous avions réussi à marquer ce petit but, le match aurait été bien plus facile pour nous, mais ils ont tenu et ont fini par nous problème. Heureusement, en prolongations, nous avons pris le dessus physiquement", se réjouit Paintsil, qui a l'air à peine fatigué malgré ses deux heures de cavalcade. "Oh, je vous assure que je suis fatigué (rires). Je savais que le flanc gauche serait à prendre, il y avait de l'espace. C'était un match très différent de novembre dernier à Bruxelles. Nous savions que ce serait un autre Anderlecht. On voit notamment qu'ils pressent beaucoup, désormais", pointe l'ailier ghanéen, qui a fait preuve d'une belle lucidité sur le but.

"J'ai vu le défenseur qui s'arrêtait, et avec Aly Samatta qui était hors-jeu, nous nous sommes compris. Il me laisse le ballon. Ca s'est décidé en une seconde, malgré la fatigue, il faut avoir cette lucidité", conclut Paintsil.