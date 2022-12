Anderlecht veut renforcer son attaque avec un ancien d'OHL !

Les Mauves voudraient tenter d'attirer l'international guinéen cet hiver.

Englué dans le milieu de tableau, Anderlecht a amorcé son grand changement, avec les arrivées de Brian Riemer et Jesper Fredberg. Les Mauves auraont besoin de poids supplémentaire en attaque pour la seconde partie de saison. La seule présence de Fabio Silva en tant qu'attaquant titulaire risque bien de ne pas suffire.

Justement, les Bruxellois auraient jeté leur dévolu sur un ancien attaquant de Pro League : Sory Kaba. L'international guinéen (21 sélections, 3 buts) avait réalisé une bonne saison 2021-2022 lors de son prêt à OHL, avec 12 buts et 3 assists en 29 matchs. Il est actuellement titulaire avec son club danois de Midtjylland, avec qui il a marqué 4 fois et délivré 5 assists.

Anderlecht s'intéresserait à lui, selon des sources danoises proches du Nieuwsblad. Son prix peu élevé (1,5 million d'euro) le rendrait assez accessible. De plus, les deux Danois, Riemer et Fredberg, connaissent bien le profil de Kaba. Reste à voir si Anderlecht se montrera plus concret sur ce dossier. Affaire à suivre !