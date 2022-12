Thiago Silva revient sur l'élimination du Brésil : "Mon cœur saigne encore"

A 38 ans, Thiago Silva a sans doute dit au revoir à ses rêves de soulever la Coupe du monde avec le Brésil.

Grand favori du Mondial 2022, le Brésil s'est fait surprendre en quarts de finale par la Croatie. Un crève-coeur pour Thiago Silva, qui malgré ses 38 ans réalisait un excellent tournoi.

A l'instar de Neymar, "psychologiquement détruit" - selon ses termes - après cette nouvelle désillusion, Thiago Silva est toujours fort marqué. "Mon coeur saigne encore", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

"Je n’ai aucune idée du nombre de fois où j’ai pensé et essayé d’écrire quelque chose sur ce que nous avons vécu durant cette Coupe du Monde. J’avoue que l’élimination nous a fait souffrir et la façon dont cela s’est passé est très difficile à accepter et à comprendre."

Le défenseur de Chelsea a ensuite montré son amour inconditionnel pour sa patrie. "Je ne peux imaginer une plus grande fierté. Je remercie également les fans qui étaient là, ainsi qu’au Brésil et qui nous ont soutenus tout le temps. Continuez à soutenir et croire en l’équipe brésilienne, qui est aussi dans mon coeur, qui a une place plus que spéciale, tout au long de ma vie."