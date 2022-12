Vidarsson est heureux que Carl Hoefkens reste au Club de Bruges : "En Belgique, les clubs travaillent souvent à court terme"

Carl Hoefkens pourrait rester au Club de Bruges après la crise de jeudi.

Après l'élimination du Club de Bruges en coupe contre le STVV, le siège de Carl Hoefkens a vacillé pendant un moment. Une session d'entraînement a été annulée et il y a eu des consultations sur le poste de Hoefkens. L'entraîneur a été autorisé à rester après l'approbation des joueurs, qui le soutiennent toujours.

Adnar Vidarsson est heureux de cette décision. "Nous avons suffisamment de clubs en Belgique qui travaillent souvent à court terme, qui décident à partir d'émotions. Et le football est simplement une grande émotion. Beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Je suis heureux que Hoefkens, qui a été brillant par moments jusqu'à présent, puisse conserver son poste. Un jeune entraîneur comme lui doit aussi apprendre. Il fera aussi ses erreurs", a-t-il déclaré à Sporza.

Le Club reste donc avec Hoefkens, mais la question est de savoir pour combien de temps. "J'espère que la décision n'a pas été de lui donner une autre chance jusqu'au prochain match, parce qu'alors vous décidez aussi sur le plan émotionnel. Vous devez décider en fonction de son travail et de la façon dont son équipe travaille et de ce que les joueurs disent de l'homme et de l'entraîneur Hoefkens", a conclu Vidarsson.