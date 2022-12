Adrien Trebel de retour aux affaires : "le système de jeu me convient bien"

Le Français semble s'ériger en homme clé pour la deuxième partie de saison d'Anderlecht.

Après une blessure à l'épaule qui l'a tenu écarté des terrains pendant presque trois mois, Adrien Trebel revit dans l'entrejeu anderlechtois. Revenu trop tard pour sauver la tête de Felice Mazzu, le médian prendre son pied sous les ordres de Brian Riemer.

Dans une interview accordée au journal Le Soir, il partage son enthousiasme sur la méthode du nouveau coach : "Brian Riemer insiste beaucoup sur l’intensité et sur le bloc défensif. Il veut avant tout poser des fondations et des bases. Lui aussi demande une débauche d’énergie énorme et, après avoir récupéré le ballon le plus haut possible, on se projette vers l’avant. Ce système me convient bien. J’adore chasser le ballon. Nous devrons désormais apprendre à concrétiser nos occasions, mais après à peine quinze jours de travail, ce que nous avons réalisé à Genk n’est pas mal. Riemer nous met en confiance et nous libère".

Le joueur de 31 ans, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain, ne craint pas le manque de rythme lié à son absence lors de la première partie de saison. Même si la barre est placée haut : "Aujourd’hui, quand il nous manque des mètres à la fin d’une séance, on va les rattraper après coup avec le préparateur physique. Je n’ai aucun souci à courir énormément durant une rencontre. Si je dois défendre 80 minutes pour gagner tous les matchs, je signe à deux mains". Contre Genk, en Coupe, cela n'avait pas suffi. Place désormais au déplacement à Charleroi lundi à 20h45 pour se relancer en vue du top 8.