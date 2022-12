Koki Machida enfin de retour avec l'Union

Cinq jours après l'avoir dominé en huitième de finale de la Coupe de Belgique, l'Union retrouve déjà le KV Ostende, lundi après-midi, dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Avec une bonne nouvelle pour les Bruxellois: Koki Machida fait son retour dans le groupe de Karel Geraerts.

Arrivé en début d'année, le défenseur central japonais avait participé à 11 rencontres durant la deuxième partie de la saison dernière, avant de se blesser durant la préparation et de manquer la première partie de l'exercice 2022-2023. Il pourrait donc disputer son premier match de la saison lundi contre Ostende.

Coach @karel_geraerts : “Je me réjouis déjà de voir le Stade Marien rempli avec l’ambiance de Noël !” 🥰



🇯🇵 Koki Machida is back after his injury. He's in tomorrow's squad for the first time since August. pic.twitter.com/NZ9tIFaq9D