Charleroi méritait mieux : "La défaite ne change pas l'analyse du match"

Charleroi aura tenu bon pendant 85 minutes...et finalement encaissé des oeuvres d'un Zèbre malchanceux.

Jonas Bager, très solide derrière à l'instar du reste de la défense carolo, était évidemment très déçu de la défaite concédée. "Nous méritions mieux dans ce match, au moins un point. Je crois que tout le monde a vu les progrès de l'équipe", déclare le défenseur danois après la rencontre. "Nous n'avons vraiment pas laissé Anderlecht se procurer beaucoup d'occasions. Leur but, c'est vraiment de la malchance...Francis Amuzu est un excellent joueur avec beaucoup de vitesse mais Ken Nkuba l'a bien maîtrisé. Et sur cette occasion, Hervé (Koffi) repousse bien, mais Adem (Zorgane) est malchanceux".

Un point ou zéro, dans la situation de Charleroi, ne change pas grand chose, et l'analyse du match en lui-même ne devrait pas changer non plus suite à ce but. "Nous avons fait ce qu'il falllait, et je crois que si on rejoue cette rencontre on la gagne", confirme Bager. "L'équipe s'est beaucoup améliorée, sur le plan de la mentalité notamment. Nous travaillons les uns pour les autres, et ne concédons pas beaucoup d'opportunités. Il faut rester positifs, même après un résultat comme celui-là".