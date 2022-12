Maarten Vandevoordt, l'âge de la maturité

Dernier rempart au sein d'un Racing Genk leader incontestable du championnat, Maarten Vandevoordt a considérablement progressé ces derniers mois.

Considéré comme le dernier joyau du fameux héritage des portiers à Genk (Courtois, Casteels, Bolat,...), Maarten Vandevoordt attire de nombreux regards depuis ses débuts au plus haut niveau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que bien du chemin a été parcouru depuis le jour où il était devenu le plus jeune gardien à démarrer un match de Ligue des Champions.

La saison dernière, au sein d'un Genk malade, en manque de constance et d'identité de jeu, Vandevoordt a vécu la période la plus difficile de sa jeune carrière. Alors que les Limbourgeois végètaient en milieu de classement et arrachaient de justesse des Europe play-offs qu'ils ne remportaient pas ensuite, Vandevoordt était envoyé du côté des plus grands clubs européens. Certains médias espagnols le citaient déjà du côté du FC Barcelone.

Face à cette situation, le board de Genk a pris une décision : celle de vendre Vandevoordt, mais pas pour tout de suite. Le 12 avril dernier, le club limbourgeois et le RB Leipzig annoncaient un accord autour d'un transfert qui ne deviendra alors effectif qu'au terme de la saison 2024. Une manière de ne pas mettre davantage de pression sur le garçon âgé de seulement 20 ans, de lui permettre de progresser à son rythme tout en lui promettant un futur dans l'un des plus grands clubs d'Europe.

Cette saison, Vandevoordt a poursuivi sa progression, tout en faisant taire les quelques critiques qui fleurissaient à son égard. Avec 5 clean sheets sur 17 rencontres de championnat, il fait partie des meilleurs portiers cette saison. Il est d'ailleurs le seul gardien du championnat à encaisser moins d'un but par match (0,88).

Avant de rêver à la Bundesliga et aux Diables Rouges - il compte 7 selections avec les Espoirs -, Vandevoordt aura encore une saison et demi pour davantage progresser et, qui sait, soulever son premier titre de champion de Belgique avec son club formateur en tant que dernier rempart titulaire.