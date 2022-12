Après sa bonne Coupe du Monde, Cody Gakpo file en Premier League !

Auteur d'une grosse saison avec le PSV Eindhoven, Cody Gakpo (23 ans) avait confirmé lors de la Coupe du Monde au Qatar. L'ailier néerlandais a inscrit 3 buts lors du joli parcours des Pays-Bas jusqu'en quarts de finale, ce qui porte son total à 6 réalisations en 14 rencontres avec les Oranje. En club, Gakpo en est à 13 buts et 17 assists toutes compétitions confondues en 24 rencontres.

Sans surprise donc, Gakpo est la première "révélation" de cette Coupe du Monde à officiellement décrocher son transfert. Le Néerlandais rejoint Liverpool, a annoncé le PSV ce lundi soir. Les Reds étaient intéressés par Cody Gakpo depuis de longs mois et on se doute donc que le deal n'a pas été décidé à la hâte après le Mondial. Le club d'Eredivisie évoque un "transfert record" ; Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, parle d'un montant minimum de 42 millions d'euros. Cela laisserait Gakpo second derrière Hirving Lozano, parti pour 45 milions à Naples. Le PSV Eindhoven pourrait donc toucher un peu plus bonus compris.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.