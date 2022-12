Zulte-Waregem chute à Saint-Trond et ne laisse rien présager de bon pour 2023

Saint-Trond se rapproche du top 8, Zulte-Waregem passera le Nouvel An en position très délicate.

Dernière sortie de l'année pour Saint-Trond et Zulte-Waregem ce mardi soir. Alors que les Trudonnaires ont l'occasion de recoller le top 8, la victoire est obligatoire pour Mbaye Leye et ses hommes afin de garder Ostende et sa 15e place à distance acceptable.

Sur son terrain synthétique, le STVV veut emballer la partie pour faire couler l'Essevee. Peu avant la demi-heure, Okazaki lance son compatriote Hayashi, qui glisse le cuir entre les jambes de Bostyn et ouvre le score (1-0, 28e). Quelques minutes plus tard, Sormo est exclu et laisse Zulte en infériorité numérique (36e). Les locaux pensent tuer cette partie dès la fin de la première période. Smets inscrit le but du break, mais celui-ci est annulé par le VAR pour une position de hors-jeu. En seconde période, le STVV va définitivement se mettre à l'abri, via Bruno (2-0, 70e).

Victoire logique pour Saint-Trond, qui termine l'année 2022 avec 26 points, soit le même total qu'OHL, 8e. La situation se tend encore un petit peu plus pour Zulte-Waregem, avant-dernier avec 13 unités.