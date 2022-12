Johan Boskamp allume la direction du Club de Bruges : "Virer Hoefkens ? Incroyable !"

L'ancien entraîneur n'a pas été tendre avec Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert après leur décision de se séparer de Carl Hoefkens.

Cette décision, prise par les dirigeants du Club de Bruges, a en effet beaucoup de mal à passer du côté de Johan Boskamp. "Je trouve incroyable qu'ils aient déjà mis Hoefkens à la rue. Ce que Carl a fait en Europe (qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ndlr), c'était la classe, n'est-ce pas ?", a pesté l'ancien coach dans les colonnes du Nieuwsblad.

Hoefkens a vu son licenciement se précipiter suite à quelques mauvais résultats sur la scène nationale, notamment ces derniers jours. "En tant que club de haut niveau, vous devriez également être capable de gagner les mauvais matchs", a commenté Boskamp. "Mais parce qu'ils ont manqué leurs occasions, les résultats ont également été décevants."

Boskamp n'a pas manqué d'écorcher Bart Verhaeghe, le président du Club, et Vincent Mannaert, son PDG. "Dans un tel moment, je m'attendais pourtant à ce que Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert rayonnent de calme. Mais ils ne disent rien et se contentent entre-temps de chercher un nouvel entraîneur. Cela ne vaut rien."