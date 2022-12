Le moment est-il venu pour Noa Lang de faire ses valises ?

L'ailier néerlandais du Club de Bruges est à nouveau cité sur le départ. Et cette fois-ci, cela pourrait être bénéfique à toutes les parties.

L'été dernier, l'actualité du Club de Bruges a été très agitée autour du transfert de Charles De Ketelaere à l'AC Milan. Mais il n'était pas le seul à être visé par un transfert dans un championnat du Big-5. C'était aussi le cas, vous l'aurez deviné, de Noa Lang. L'ailier néerlandais était passé tout proche du Soulier d'Or - récompense qu'il se serait d'ailleurs bien auto-attribuée - quelques mois auparavant et un départ aurait presque eu des airs de relance après une deuxième partie de saison décevante au vu de son standing et les capacités qu'il a déjà pu démontrer dans notre championnat.

Un concours de circonstances mêlé à un timing en réalité peu évident - Lang s'étant blessé à la fin du mois d'août - l'aura vu finalement rester chez les Blauw en Zwart. Un partie de saison plus tard, le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes et, cette fois-ci, celles-ci semblent plus que jamais ouvertes pour que Lang quitte la Venise du Nord.

© photonews

Sous Hoefkens, Lang n'a jamais été en mesure de se montrer décisif, d'influer sur l'issue d'un match. En témoignent ses deux petits buts et assists en une quinzaine de matchs.

De sensation lors de son arrivée de l'Ajax en octobre 2020, Lang s'est fait de plus en plus discret, de moins en moins percutant, délaissant son statut de dynamiteur pour celui d'un joueur qui choisit ses matchs, ses moments. Au point où, aujourd'hui, on se demanderait encore quel serait l'intérêt du Club de le conserver et celui du joueur de ne pas, cette fois-ci, franchir le pas et tenter sa chance dans un autre championnat.

A Bruges, Lang semble stagner. Tout le monde a vu ses capacités, sait qu'elles sont, quand il est dans un bon jour, largement supérieures au statut d'un joker chez le champion de Belgique en titre. Louis van Gaal, son sélectionneur avec les Pays-Bas, avait même ironisé à ce sujet avant la Coupe du monde en remerciant Hoefkens d'avoir utilisé Lang avec une telle parcimonie.

© photonews

Lang aurait donc tout intérêt à franchir le pas cet hiver, lui qui plaisait beaucoup en Italie lors du mercato estival et qui a récemment été cité du côté de l'Angleterre. La Belgique lui a permis de se révéler, d'exploser, mais elle n'est même plus actuellement sa zone de confort.

Du côté du Club de Bruges, qui va devoir se trouver un nouvel entraîneur, cela pourrait aussi être l'occasion de réaliser un nouveau transfert sortant d'envergure en se séparant d'un jeune joueur, aux qualités indéniables et encore perfectibles, et à la cote toujours élevée sur le marché. Resterait encore à voir quel statut le nouveau T1 du Club de Bruges pourrait lui réserver...