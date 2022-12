🎥 Malgré un but de Theate et l'entrée de Doku, Reims domine Rennes

Il flottait un parfum de Pro League ce jeudi soir au-dessus de Reims-Rennes, en Ligue 1.

Ainsi, au coup d'envoi côté Rémois, on retrouvait Thomas Foket, Thibaut De Smet, l'ancien eupenois Emmanuel Agbadou et l'ancien genkois Junya Ito, tandis qu'Arthur Theate était naturellement titulaire pour Rennes. Le premier but tombe dès la 6e but après un bon travail d'Ito côté droit et est signé Balogun (1-0).

Rennes prenait l'eau et n'existait pas dans une rencontre que le Reims de Will Still va prendre par le bon bout en faisant le break dès la 22e via Flips (2-0). Mais juste avant la mi-temps, Arthur Theate est opportuniste au terme d'un corner et d'un bon centre de Terrier, plaçant sa tête pour faire 2-1.

En seconde période, on s'attend à ce qu'un autre belge fasse la différence : Jérémy Doku monte au jeu à la mi-temps pour dynamiter la défense rémoise. Rien n'y fait : le Diable Rouge n'est pas assez précis et joue beaucoup trop à l'arrêt. Junya Ito, au terme d'un contre assassin, aurait pu faire le break à nouveau (58e) mais frappe la barre. C'est cependant encore Balogun qui fait 3-1 à la 84e, et ponctue la bonne prestation du Stade de Reims.