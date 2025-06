Un ancien Diable Rouge pour remplacer Matthieu Epolo ? Le Standard s'en rapproche, mais...

En quête d'un nouveau gardien en raison du départ probable de Matthieu Epolo, le Standard a jeté son dévolu sur Thomas Kaminski, de Luton Town. Un prêt avec option d'achat est envisagé.

Deux semaines avant la reprise des entraînements, le Standard n'a pas encore officialisé le moindre transfert en vue de la saison prochaine. Les Rouches n'ont pas non plus de coach, puisqu'Ivan Leko est parti à La Gantoise et qu'il n'a pas encore été remplacé, malgré de gros rapprochements avec Karel Geraerts.

La nouvelle direction liégeoise, composée de Giacomo Angelini, Pierre François et Marc Wilmots en qualité de directeur sportif, a toutefois avancé sur plusieurs dossiers chauds. Axel Witsel doit donner sa réponse après la Coupe du monde des clubs, les offres pour Adnane Abid ne convaincent toujours pas le Patro, des discussions ont été lancées avec Casper Nielsen et d'autres, mais il n'y a, pour le moment, pas encore d'accord.

Thomas Kaminski vers le Standard ? C'est loin d'être impossible

Un autre dossier important à régler sera celui du gardien de but. Matthieu Epolo fait partie, comme Nathan Ngoy, Ilay Camara et Marlon Fossey, des départs probables, et le Standard va devoir lui trouver un remplaçant. Commencer la saison avec un Laurent Henkinet souvent blessé, Matteo Godfroid et Tom Poitoux semble en effet léger.

Dans un premier temps, les Rouches ont remonté la piste menant à Justin Heekeren, portier allemand de 24 ans actif du côté de Schalke 04, qui a disputé une bonne partie des matchs cette saison mais qui risque de perdre sa place au retour de blessure de Loris Karius, l'ancien portier de Liverpool. Il n'est cependant pas le seul nom sur la short-list des Liégeois.

Il n'est même plus, selon nos informations, le nom qui figure en pôle position. Comme nous vous l'avions souligné fin mai, la short-list des Rouches pouvait bouger et ce fut le cas, puisqu'elle accueille désormais un certain Thomas Kaminski, titulaire indiscutable avec Luton Town, en Premier League il y a deux ans et en Championship la saison dernière.

Un prêt avec option d'achat pour contourner l'aspect financier ?

Diable Rouge à une reprise (souvent dans l'effectif, il a disputé les sept dernières minutes du match amical contre l'Irlande en 2024), le gardien de 32 ans aimerait s'offrir un nouveau défi et c'est au Standard qu'il pourrait le trouver. L'intérêt est réciproque, mais un élément est difficile à régler : l'aspect financier.

Selon nos informations, les différentes parties prenantes du dossier se seraient rapprochées ces derniers jours. Thomas Kaminski serait désireux de poser ses valises à Sclessin et pour régler l'aspect financier, il pourrait prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2026 en Angleterre avant d'être prêté avec option d'achat en bord de Meuse.

Il nous revient que la direction liégeoise reste cependant attentive à d'autres profils, puisqu'un deuxième portier pourrait débarquer pendant l'été. Le but est de se retrouver avec deux gardiens d'une certaine expérience, amenant de la sérénité. Le deal entre le Standard et Thomas Kaminski n'est pas encore bouclé, mais il semble de plus en plus faisable pour les Rouches.