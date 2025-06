Un ancien joueur belge propose de tout changer en défense : voici le duo surprenant qu'il verrait dans l'axe central !

La défense reste le plus gros point faible des Diables Rouges. Lors du dernier match contre la Macédoine du Nord, Zeno Debast et Wout Faes n'ont pas convaincu. Le duo central a essuyé de vives critiques. L'ancien joueur belge, Wim De Coninck, opterait pour un duo De Winter-Mechele.

L'ancien gardien notamment passé par l'Antwerp, Anderlecht ou encore La Gantoise, Wim De Coninck, n’a pas mâché ses mots avant le match des Diables Rouges de ce lundi. "Selon Rudi Garcia, la défense avait bien joué. Mais si Tedesco avait dit ça il y a quelques mois, tout le monde aurait éclaté de rire", explique-t-il au micro de Sporza. "C’était vraiment insuffisant. Ce duo central ne m’a convaincu à aucun moment."

Le natif de Deinze plaide pour un changement dans l’axe de la défense. "Personnellement, je retenterais le duo De Winter-Mechele", affirme-t-il. Le joueur du Club de Bruges n’a pas eu de chance contre l’Ukraine, mais il a déjà prouvé en Ligue des Champions qu’il pouvait neutraliser les plus grandes équipes.

Koni De Winter mérite aussi une chance, selon lui. "Il joue chaque semaine en Italie contre des adversaires de haut niveau. Le sélectionneur doit oser faire confiance à un jeune talent en pensant à l’avenir", ajoute-t-il. "En plus, Mechele et De Winter peuvent aussi faire la différence sur phases arrêtées, de l’autre côté du terrain."

Sur les flancs, De Coninck voit en revanche de la stabilité. "Je garderais simplement Meunier et De Cuyper", estime-t-il. Les deux arrières latéraux ont livré des prestations solides et n’ont pour l’instant pas trahi la confiance du coach.

Avec la Coupe du monde qui approche, un choix définitif s’impose. Que Garcia continue avec Debast et Faes ou qu’il redistribue les cartes avec Mechele et De Winter en dira long sur sa vision — à court et à long terme.