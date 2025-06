Un ancien de Charleroi refuse une offre folle à neuf chiffres : son avenir intrigue l'Europe

Victor Osimhen n’a pas oublié ses débuts marquants à Charleroi. C’est en Belgique que l’attaquant nigérian s’était révélé au grand public avant de gravir les échelons en Europe. Passé ensuite par Lille, Naples, puis Galatasaray (où il est actuellement prêté), il reste aujourd’hui l’un des buteurs les plus suivis du continent.

Selon RMC, le club saoudien d’Al-Hilal lui a proposé un contrat incroyable de 45 millions d’euros par an sur trois saisons. Une offre que l’intéressé a refusée. Avec 37 buts et 8 passes décisives cette saison, Osimhen reste très ambitieux sur le plan sportif.

