Le sélectionneur gallois fait monter la pression : un message fort aux Diables Rouges

À la veille du choc face à la Belgique, Craig Bellamy affiche ses ambitions. Le sélectionneur gallois veut frapper fort à Bruxelles.

À la veille du choc contre la Belgique, le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, s’est présenté en conférence de presse avec un discours clair : pas de calculs. Même avec sept points d’avance et deux matchs en plus, il refuse toute forme de relâchement.

"Une victoire ici serait un grand pas vers la qualification. Mais tous les matchs sont importants. Depuis que j’ai pris la tête de l’équipe, je n’ai joué aucune rencontre amicale", a-t-il martelé. L’enjeu est réel et ce déplacement au Stade Roi Baudouin est pris très au sérieux.

Pour Bellamy, c’est l’occasion de tester son groupe face à un adversaire de haut niveau. "Je veux voir si on arrive à jouer d’égal à égal, si on parvient à jouer entre les lignes, si on peut réussir à être décisifs et si les joueurs sont capables de prendre leurs responsabilités."

La Belgique reste selon lui une référence. "C’est une équipe avec beaucoup de talents, un jeu vraiment dominant et un très bon entraîneur. Il n’y a pas un joueur à surveiller : il n’y en a que des très bons", a-t-il reconnu.

Mais pas question de se présenter en victime. Bellamy veut voir son équipe mordre. "Nous devons regarder l’adversaire, mais aussi travailler sur nous-mêmes. Nous allons devoir utiliser toutes nos armes demain." Le rendez-vous est pris.