"Franchement, ça ne m'a jamais intéressé" : Eden Hazard se confie avec des déclarations fortes à propos de sa carrière

Pour Eden Hazard, le football n'a jamais été une simple question de succès. Dans ses derniers mois au Real Madrid, il ressentait surtout ce qu'il avait perdu : sa fraîcheur physique, son explosivité, son "ancien moi". Il a décidé de se confier.

"Me battre encore et encore pour retrouver le sommet, pour finalement constater que je perdais à chaque fois un morceau de l’Eden d’avant : non, je ne voulais vraiment plus", avance-t-il au micro de HUMO, à propos du moment où il a su que c’en était fini.

Hazard n’a jamais été un joueur comme les autres. "J’étais un footballeur unique, oui", dit-il avec un petit sourire. "J’ai toujours eu mon propre style, que certains adoraient et que d’autres trouvaient nonchalant ou arrogant."

Mon objectif principal a toujours été de m’amuser sur le terrain

Ce style avait un fil rouge : le plaisir de jouer. "Mon objectif principal a toujours été de m’amuser sur le terrain, et de transmettre ce plaisir aux autres – coéquipiers, entraîneurs, supporters..." Pour Hazard, c’était là l’essence même de sa carrière. Ce plaisir lui a permis de se détacher des chiffres auxquels sont souvent jugés les sportifs de haut niveau.

"Le nombre de buts marqués, d’assists délivrés, de matchs gagnés, de trophées, de kilomètres parcourus dans le dernier match... Ok, d’accord, mais pour moi ça n’a jamais vraiment compté." Ce qui comptait ? Deux questions simples : "Est-ce que j’ai pris du plaisir ? Est-ce que j’ai tout donné ?"

"Maintenant que tu le dis : j’ai quand même marqué pas mal de buts, hein ? (rires)", souligne Eden Hazard. "Mais que ça booste mes statistiques ou ma valeur marchande ? Franchement, ça ne m’a jamais intéressé."