Le Standard ne le conservera pas : un Rouche à la relance... en Russie ?

Que va faire Soufiane Benjdida ? Une chose est sûre : en fin de contrat au Standard, il ne devrait pas prolonger après son prêt mitigé au RWDM.

Arrivé du Raja Casablanca en 2023, Soufiane Benjdida (23 ans) avait d'abord évolué la saison passée avec le SL 16, les U23 du Standard, en Challenger Pro League. Là, il avait montré de belles choses, inscrivant 6 buts en 23 matchs avec la réserve liégeoise.

Sans surprise au vu des options limitées à la disposition d'Ivan Leko, Benjdida obtenait donc sa chance en équipe première lors de la saison écoulée. Mieux : ses débuts se passaient assez bien, avec deux buts et un assist lors de ses 7 premiers matchs.

Renvoyé au Standard par le RWDM, et maintenant en Russie ?

Mais rapidement, l'attaquant marocain perdait sa place dans l'équipe du Standard. Plus une seule titularisation à partir d'octobre : au mercato hivernal, Soufiane Benjdida quittait le Matricule 16 en prêt, direction le RWDM.

Et à Molenbeek non plus, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En 10 matchs, il ne trouvera le chemin des filets qu'une seule fois, sortant même du onze en fin de saison. Pire : en avril, au terme du match de barrage face au Patro Eisden, il frappera un coéquipier, amenant la fin prématurée de son prêt.

Soufiane Benjdida ne devrait donc logiquement pas prolonger. Et selon les informations de Africa Sport, il pourrait même déjà avoir trouvé un point de chute, assez étonnant : l'ancien du Raja devrait signer en D1 russe. L'identité du club n'a pas encore été révélée.