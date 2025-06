Des choix lourds de sens pour Belgique - Pays de Galles : les Diables n'ont pas le droit à l'erreur

Malick Fofana n'a pas eu la moindre occasion de jouer lors de cette trêve internationale. Même constat, mais plus compréhensible pour Jorthy Mokio (et Nordin Jackers) : ce match contre le Pays de Galles ne se prête pas aux expérimentations.

Ce lundi soir, au Stade Roi Baudouin, la Belgique devra impérativement s’imposer face au Pays de Galles pour véritablement lancer sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2026, après le match nul concédé à Skopje (1-1).

En Macédoine du Nord, Nordin Jackers, Diego Moreira et Jorthy Mokio n’étaient pas inscrits sur la feuille de match. Cette absence se comprend pour le gardien brugeois, appelé numériquement en remplacement de Thibaut Courtois, mais elle surprend davantage pour le nouveau Diable Rouge et le jeune joueur de l’Ajax, pénalisé par le retour d’Amadou Onana et la bonne prestation de ce dernier contre l’Ukraine.

Une trêve internationale décevante pour Malick Fofana

La liste des joueurs retenus pour recevoir les Gallois, publiée sur le site de l’UEFA, ne comprend toujours pas Nordin Jackers, Jorthy Mokio ni Malick Fofana.

Rudi Garcia, qui avait évoqué une certaine dépendance à Jérémy Doku en attaque après le match en Macédoine du Nord, n’a offert aucune opportunité au jeune ailier de l’Olympique Lyonnais, resté sur le banc vendredi. De son côté, le joueur de Manchester City avait joué l’intégralité de la rencontre sans parvenir à faire la différence.

Mokio jugé trop juste pour ce type de rencontres ?

Il reste à voir combien de temps Diego Moreira pourra jouer, lui qui semble pour l’instant davantage pressenti comme ailier que latéral, surtout après les débuts convaincants de Maxim De Cuyper lors des deux derniers matchs. Il paraît toutefois peu probable qu’il déloge Jérémy Doku, dont Rudi Garcia sait qu’il peut faire basculer une rencontre, malgré un style parfois contre-productif.

L’absence de Jorthy Mokio s’explique mieux, puisqu’Amadou Onana et Nicolas Raskin apportent une densité physique essentielle face au Pays de Galles. Rudi Garcia sait que ce match ne se prête pas à des expérimentations : seule la victoire est acceptable.