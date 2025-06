Il ne restera pas en Pro League : plusieurs grands clubs à la lutte pour un cadre de Bruges

Raphael Onyedika est l'un des joueurs de Jupiler Pro League les plus courus du moment. Alors que West Ham United semblait proche de se l'offrir, un grand club de Serie A tenterait désormais le coup.

La probabilité que Raphael Onyedika (24 ans) soit encore visible en Jupiler Pro League la saison prochaine semble inexistante. De nombreux clubs s'intéressent au milieu du FC Bruges, qu'on citait récemment tout proche de West Ham United. Désormais, un grand d'Italie se serait joint aux prétendants.

En effet, selon la Gazzetta dello sport, l'AC Milan surveillerait Onyedika de près. Le club lombard s'apprête à perdre Tijjani Reinders, qui va rejoindre Manchester City. Un renfort est donc nécessaire dans l'entrejeu.

Et Raphaël Onyedika serait donc l'une des pistes suivies pour devenir le nouveau n°6 des Rossoneri. Bruges sera dur en affaires : Onyedika a encore deux ans de contrat et est estimé à 20 millions d'euros par Transfermarkt, mais la concurrence anglaise peut faire grimper les enchères.

Privé d'Europe, Milan perd un gros argument, en plus des pertes financières qui y sont liées. Mais West Ham non plus n'a pas réussi à décrocher de ticket européen en vue de la saison prochaine. Qui sait si Onyedika, donc, n'attendra pas l'offre d'un club qualifié pour une compétition continentale.

L'AC Milan sera coaché la saison prochaine par Massimiliano Allegri. Sergio Conceiçao, en poste cette saison, n'a pas survécu à une fin d'exercice très compliquée, malgré la victoire inaugurale en Supercoupe.