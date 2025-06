La consécration d'une immense carrière : voici, sauf surprise, le nouveau sélectionneur de l'Italie

L'Italie ne veut même pas penser à une nouvelle Coupe du Monde ratée, après 2018 et 2022. Pour sauver la Squadra Azzurra, Claudio Ranieri a été désigné par la fédération italienne.

La défaite inaugurale de l'Italie en Norvège (3-0) dans ses matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 a réveillé des démons pas si vieux que ça. La Squadra Azzurra compte 9 points de retard sur la première place qualificative, avec 2 matchs de moins mais déjà la pression.

Car l'Italie a manqué les deux dernières Coupes du Monde, en Russie et au Qatar, et un barrage potentiel terrifie déjà toute la Botte. C'est cette terreur, probablement, qui a parlé au lendemain de la défaite à Oslo : la fédération italienne a sévi immédiatement, licenciant Luciano Spalletti.

Après Italie-Moldavie, exit donc Spalletti, en poste depuis 2023 et son arrivée au lendemain du titre remporté avec le Napoli. Pour le remplacer, le suspens n'a pas duré longtemps : la fédération italienne a jeté son dévolu sur Claudio Ranieri.

Ranieri ne dira pas non à l'Italie

L'entraîneur de l'AS Rome avait annoncé son départ en fin de saison, et avait même assuré qu'il prendrait sa retraite. À l'âge de 73 ans, ce n'était pas la première fois qu'il l'annonçait : après son départ de Cagliari en mai 2024 aussi, Ranieri était supposé arrêter. Il avait finalement accepté l'offre de la Roma en novembre dernier.

Désormais, la Gazzetta dello sport en est certaine : Claudio Ranieri ne dira pas non à la Squadra Azzurra, et deviendra bel et bien sélectionneur après avoir initialement dit non. L'idée d'enfin entraîner son pays, pour la première fois de sa colossale carrière, est irrésistible. Seul bémol : le vétéran avait déjà accepté un rôle de conseiller de l'AS Rome, qu'il devrait cependant pouvoir coupler avec son nouveau job. Le dernier, cette fois...