Un retour attendu mais quelle défense centrale ? Notre 11 pour Belgique - Pays de Galles

Que va faire Rudi Garcia ce lundi pour redresser la barre après l'échec de Skopje ? Le sélectionneur ne devrait pas tout changer.

On a déjà compris que Rudi Garcia ne nous donnerait pas vraiment d'informations les veilles de match, et même qu'il appréciait de brouiller pistes. "Peut-être que je ne changerai rien, car le onze de lundi était très proche de celui de Genk qui avait fait de bonnes choses", prévient-il ainsi.

Sauf qu'à ses côtés se tenait Youri Tielemans, plutôt bien rentré (malgré son erreur fatale sur le 1-1) et en grande forme, et qu'on l'imagine mal ne pas l'aligner d'emblée. Et que si Garcia réalignait le même axe central après ce qu'on a vu en Macédoine du Nord, le message serait tout de même étrange.

Theate et Debast dans l'axe ?

Bref : du changement, il y en aura. Peut-être, en effet, pas sur tous les plans. Thomas Meunier est un peu le choix par défaut à droite, Maxim De Cuyper s'est imposé comme le back gauche indiscutable : ils devraient débuter. C'est entre eux que le doute subsiste.

Qui, de Wout Faes ou Zeno Debast, doit débuter ce lundi ? Notre réponse serait qu'Arthur Theate a sa place à gauche de l'axe, et que Debast a bien plus de potentiel que Faes à droite : si Garcia veut construire, que ce soit avec ce duo, malgré l'erreur du joueur du Sporting Portugal lundi.

Devant eux, on serait surpris que Amadou Onana ne soit pas titularisé, et Youri Tielemans paraît promis au onze et au brassard. Reste à désigner le troisième larron. Visiblement usé, De Bruyne doit cependant débuter : il faut miser sur l'esprit de revanche et de compétiteur du futur napolitain devant son public.

Et devant ? Tout simplement le même trio que vendredi, à charge cette fois pour le sélectionneur de faire les changements qu'il faut - Fofana ne peut plus rester sur le banc tout le match. Mais pourquoi tout changer quand Saelemaekers n'a pas déçu et que Doku a un profil unique ? Restera, enfin, à être efficace. Mais ça, Garcia n'y peut pas grand chose.

Notre onze :

Sels / De Cuyper - Theate - Debast - Meunier / Onana - Tielemans - De Bruyne / Doku - Lukaku - Saelemaekers