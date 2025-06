Drame en finale de la Ligue des Nations : un mort à déplorer

Le Portugal a remporté pour la deuxième fois la Ligue des Nations dimanche soir. Mais la fête a été gâchée par un drame en tribunes.

Le Portugal et l'Espagne se sont neutralisés après 90 minutes (2-2). Les prolongations et plus tard les tirs au but ont finalement dû départager les deux nations, la Selecao remportant finalement son deuxième titre. Un raté d'Alvaro Morata, monté au jeu, a permis au Portugal de l'emporter 5-3 aux tirs au but.

Mais la fête a été gâchée par un drame : lors de la première moitié des prolongations, un incident fatal s'est produit en tribunes.

En effet, un supporter est tombé de la tribune centrale et a atterri sur la tribune de presse au niveau inférieur. Les services d'urgence sont rapidement intervenus pour secourir la victime.

Cependant, l'aide est arrivée trop tard. Malgré leur arrivée rapide, la victime est décédée sur place. C'est ce qu'a annoncé l'UEFA à l'agence de presse sportive allemande SID.

La joie de la victoire a donc laissé place à la tristesse et à la solidarité après le match. Tant le Portugal, vainqueur, que l'Espagne, finaliste malheureux, ont exprimé leurs condoléances à la famille et aux proches de la victime.