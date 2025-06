Rudi Garcia met en place un changement sur la feuille de match pour affronter le Pays de Galles !

Les 23 Diables Rouges présents dans la liste pour la rencontre contre le Pays de Galles ont été annoncés. Un joueur y fait son apparition pour la première fois.

La Belgique affrontera le Pays de Galles ce lundi soir pour son deuxième match de qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les Diables Rouges espèrent bien s'imposer après leur match nul en Macédoine du Nord.

La liste des 23 joueurs belges retenus pour affronter le Pays de Galles a été publiée par l’UEFA. Nordin Jackers et Jorthy Mokio sont une nouvelle fois absents, comme à Skopje. Resté sur le banc au Stade national Toše-Proeski, Malick Fofana ne fait pas partie du groupe cette fois non plus.

Son absence profite à un autre joueur qui était en tribune pour le dernier match, Diego Moreira. Le joueur sélectionné pour la première fois pourrait donc faire ses grands débuts avec la Belgique.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné sur le coup de 20h45. Rudi Garcia devrait avoir bouclé son onze de base une heure et demie avant le match. L'annonce de la composition devrait avoir lieu vers 19h30.

Plusieurs changements pourraient avoir lieu, notamment d'un point de vue défensif. Le duo Debast-Faes n'a pas convaincu en Macédoine du Nord. Rudi Garcia pourrait donc, par exemple, décider d'aligner une défense axiale différente.