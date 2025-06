La RAAL n'est pas seule à déménager : il n'y aura plus de football au Tivoli la saison prochaine

Après avoir vibré au rythme de deux équipes ces dernières saisons, le Tivoli sonnera bien creux à partir de la prochaine. L'URLC a annoncé son départ.

C'est une page qui se tourne. On savait d'ores et déjà que la RAAL, fraîchement promue en D1A, allait évoluer au sein de l'élite dans son tout nouveau stade construit juste à côté du Stade du Tivoli (et qui n'a pas encore été officiellement nommé).

Mais c'est désormais le deuxième club de la ville de La Louvière qui quitte l'enceinte historique du Tivoli. L'Union Royale La Louvière-Centre, qui évolue en D3 ACFF, a annoncé son retour au Stade Raymond-Dienne, où l'US Centre a évolué de 1922 à 2011. Le club avait alors pris le nom d'UR La Louvière-Centre, tentant de devenir le club n°1 de La Louvière et de succéder à la RAAL radiée en 2009.

La RAAL et l'URLC quittent le Tivoli

N'étant jamais parvenu à grimper les échelons du football belge, l'URLC avait ensuite pris un solide coup en 2017 avec la "création" de la RAAL par Salvatore Curaba et des investisseurs locaux, reprenant l'identité et le nom de l'ancien club louviérois.

Depuis, l'URLC partageait le Tivoli avec son rival local, qui a donc déménagé en vue de la saison 2024-2025. Et la Ville de La Louvière a tranché : l'URLC ne pourra pas rester seule au vieux Tivoli. "𝐋𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛, qui espérait un passage du 𝐓𝐢𝐯𝐨𝐥𝐢 à 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 dans des 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 — notamment en raison des nombreux 𝐚𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 nécessaires — prend 𝐚𝐜𝐭𝐞 de cette décision", lit-on dans le communiqué louviérois.

L'ancien stade du Tivoli n'accueillera donc plus de matchs de football, mais restera occupé notamment par le club d'athlétisme de la ville (l'ACLO), précise La Dernière Heure. Les tribunes devraient également disparaître, confirmant qu'une page riche de l'histoire sportive de La Louvière se tourne.