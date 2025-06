Titulaire avec le Mexique... et battu : "Chino" Huerta n'a pas fait le plein de confiance

Le Mexique affrontait la Suisse ce week-end, et a pris l'eau (2-4). César Huerta était titulaire, et n'a pas vécu une soirée facile.

Le Mexique ne dispute pas de qualifications pour la Coupe du Monde 2026, étant qualifié en tant que pays-hôte. Les villes de Mexico City, Monterrey et Guadalajara accueilleront en effet des rencontres de poules, 8e et quarts de la Coupe du Monde dans un an.

Une Coupe du Monde à laquelle compte bien participer César Huerta. L'attaquant du RSC Anderlecht a rejoint l'Europe cette année en provenance des UNAM Pumas avec un statut de star nationale, et était titulaire avec El Tri pour le match amical face à la Suisse.

Mais cette rencontre, qui s'est déroulée à Salt Lake City (USA), a mal tourné pour le Mexique, battu 2-4 par la Nati. Huerta a joué 73 minutes, et sa prestation n'a pas été très appréciée des supporters, dont beaucoup ont souligné sa prestation très moyenne sur les réseaux sociaux.

Huerta a "grandi" à Anderlecht

Après le match, "Chino" Huerta a cependant affirmé que son passage en Europe était très positif pour sa carrière. "J'ai progressé, tant sur le plan footballistique que psychologique. Faire ce pas en avant vous fait progresser même inconsciemment et j'ai déjà grandi en tant que joueur et en tant qu'homme", déclare l'Anderlechtois via Ole.

"Il y a encore une grosse marge de progression", a ajouté Huerta, avant d'expliquer que le score sévère contre la Suisse était "trompeur" : "Ce genre de match se joue sur des détails. Le score est trompeur car nous nous sommes procurés des occasions franches. Il fallait être plus efficace".