"Il faut le prendre comme une bénédiction" : Philippe Albert est formel avant Belgique-Pays de Galles

Philippe Albert est clair : la Belgique doit absolument s'imposer ce lundi contre le Pays de Galles. Le consultant préface cette rencontre.

Après leur partage en Macédoine du Nord pour entamer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges affronteront le Pays de Galles ce soir. Une victoire semble déjà impérative afin de refaire le gain de confiance, mais surtout pour ne pas laisser les Gallois prendre encore plus d'avance.

"Quand vous sortez d’une contre-performance et que vous avez un match qui figure au programme trois jours plus tard, il faut le prendre comme une bénédiction. Si le partage de Skopje était venu fermer la fenêtre internationale, les Diables seraient restés avec ça sur l’estomac pendant trois mois", avance Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Il faudra considérer ce rendez-vous face aux Gallois comme un match de Coupe d’Europe

La victoire semble impérative pour la Belgique : "Il faudra considérer ce rendez-vous face aux Gallois comme un match de Coupe d’Europe, avec un score défavorable à renverser. C’est-à-dire l’aborder sans calcul et mettre le plus rapidement possible les choses au point. Et faire passer un message à l’adversaire dès le coup d’envoi, en lui demandant qui est le n°8 mondial."

La défense devra rectifier le tir : "À Skopje, la défense belge a couru elle-même à sa perte en multipliant les erreurs individuelles. Ce n’est pas la progression des Macédoniens dans le jeu qui a tué le quatuor défensif, mais c’est l’accumulation de tous ces petits manquements au niveau du placement, du marquage ou de l’anticipation. Si vous offrez des occasions, et même des demi-occasions face à l’adversaire, y compris s’il est de qualité relativement moyenne, vous allez vous faire punir."

Mais alors comment régler ces lacunes défensives ? "Le problème à mes yeux réside à la fois dans le changement potentiel des hommes – personnellement, je remplacerais Faes par Theate pour revenir à une alternance droitier-gaucher avec Debast – mais surtout dans le fait de ne pas avoir le temps de rectifier certaines choses à l’entraînement."