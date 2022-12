Carl Hoefkens n'a pas résisté aux mauvais résultats et a été licencié de son poste d'entraîneur ce mercredi.

Après avoir mené les Blauw en Zwart à une qualification historique en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Carl Hoefkens a vu son équipe patauger en Jupiler Pro League. En effet, la situation était plus compliquée sur la scène nationale. Le Club de Bruges occupe la quatrième place et compte déjà 12 longueurs de retard sur Genk, le leader. Au surplus, le champion de Belgique reste sur trois matchs sans victoire (une défaite et deux partages) sans oublier l'humiliation subie en Coupe de Belgique contre Saint-Trond (1-4). Le partage concédé en toute fin de match contre OHL lundi a été fatal à Hoefkens.

"Je m'y attendais. C'est un jeune coach qui avait l'occasion d'entraîner un cador, mais qui dit grand club dit résultats", nous confie Alex Czerniatynski. "Le football est un monde ingrat. Hoefkens était un génie et le meilleur entraîneur de JPL il y a deux mois avec cette qualification historique en huitièmes de finale de la C1, et là on le licencie. Il n'y a aucune pitié : seuls les résultats comptent. Mais comme je l'ai toujours dit : quand on signe un contrat d'entraîneur, c'est déjà avec un pied dehors", a expliqué l'ancien Diable Rouge.

"La pression était immense : presse, dirigeants et supporters. À vrai dire, le niveau de Bruges n'était pas élevé non plus même si ils pouvaient battre OHL 5-0 lundi. Tu sentais qu'ils allaient être rejoints s'ils ne parvenaient pas à tuer le match. Et c'est ce qui s'est passé quand Louvain a arraché le partage dans les derniers instants. Mais quand tu es dans une spirale négative, tu as tout contre toi", a conclu Alex Czerniatynski.