La saison de Calvin Stengs est-elle enfin lancée ?

Après quelques mois poussifs, le joueur de l'Antwerp monte en puissance.

L'Antwerp version Marc Overmars et Mark van Bommel a charbonné cet été. Après une saison 2021-2022 largement en-deçà des attentes, les venues de Toby Alderweireld et Vincent Janssen ont considérablement renforcé un Great Old au seul et unique objectif : ramener, après 65 ans de disette, le titre de champion de Belgique au Bosuil.

Les débuts ont été excellents, avec un 27 sur 27 retentissant et un leadership qui ne semblait pas près de s'arrêter. Mais, après le 2 octobre et une défaite 2-1 sur le terrain de Courtrai - merci Didier Lamkel Zé -, le vent a commencé à tourner. L'Antwerp a en effet essuyé plusieurs défaites (3-0 au Standard, 1-3 face à Genk, 1-0 à Charleroi) et vient d'enchaîner un 3 points sur 9. Pendant ce temps, Genk a pris la tête, et l'Union a fait preuve de bien plus de régularité.

Recruté en prêt cet été en provenance de Nice, Calvin Stengs faisait partie des joueurs qui n'apportaient pas entière satisfaction. Arrivé à Anvers pour se relancer après un premier passage loupé du côté de la Côte d'Azur, l'international néerlandais (15 sélections) a mis quelques mois pour laisser entrevoir les qualités qui avaient motivé le Gym de mettre 15 millions d'euros sur lui.

Malgré un temps de jeu conséquent - titularisé à 10 reprises en championnat - le penchant de Balikwisha à droite s'est montré quasi-muet - il avait délivré un assist contre Seraing lors d'une victoire 2-1 le 16 septembre - dans les statistiques jusqu'à peu. Et si, jusqu'à peu, les solides perfs de Janssen en attaque lui permettait de rester discret, il a dû, avec aussi la longue absence de Miyoshi, prendre le taureau par les cornes.

Fin novembre, en Coupe de Belgique, Stengs a marqué pour la première fois de la saison lors du succès étriqué contre Beveren (2-2, victoire aux tab). C'est justement en Coupe qu'il s'est promené la semaine dernière contre le Standard (4-0), avec un but et un assist. Il a réitéré cette performance ce mardi contre Westerlo, donnant une superbe passe décisive à Janssen puis égalisant deux minutes plus tard d'une frappe limpide.

© photonews

Avec 3 buts et 2 assists sur les 3 derniers matchs, Stengs n'avait plus été aussi décisif depuis son époque de l'AZ Alkmaar. S'il reste sur cette lancée durant la seconde partie de saison, il aura réussi son pari de se relancer, à 24 ans.

S'il revient à son meilleur niveau, ce sera aussi l'Antwerp qui en profitera dans sa quête entêtée d'un titre national.