Ce vendredi après-midi (14h30), la Juventus terminera l'année 2022 par un match amical contre le Standard de Liège, afin de préparer au mieux la reprise de la saison qui aura lieu le 4 janvier (18h30) contre Cremonese.

Rencontre amicale prestigieuse au programme pour le Standard de Liège qui affrontera la Juventus Turin ce vendredi après-midi (14h30) à l’Allianz Stadium. Un match qui sera ouvert au public local contrairement aux deux premières joutes amicales de la Vieille Dame qui avait joué contre Arsenal (2-0) le 17 décembre et Rijeka (1-0) le 22 décembre. La rencontre sera diffusée en direct sur Juventus TV.

Les Rouches ont pris l'avion ce jeudi en début d’après-midi de l’aéroport de Liège Bierset pour rallier Turin où ils logeront au Juventus Training Center, le centre d’entraînement des Bianconeri. Les joueurs du matricule 16 regagneront Liège directement après le match et bénéficieront de deux jours de congé (samedi et dimanche) avant de reprendre lundi le chemin des entraînements et de préparer la réception de Saint-Trond le 6 janvier lors de la 19ème journée de championnat.