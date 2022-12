Enfin une solution pour Anderlecht et Sebastiano Esposito ?

Anderlecht pourrait finalement se débarrasser de Sebastiano Esposito cet hiver. L'attaquant italien pourrait rebondir en Serie B.

Prêté l'été dernier par l'Inter Milan, Sebastiano Esposito n'est pas parvenu à s'imposer au Sporting d'Anderlecht et est depuis déjà retourné en Italie. Il n’a débuté que sept matchs et a été 19 fois sur le banc. Auteur de deux buts (à Westerlo et à West Ham, sur penalty), il n’a jamais su répondre aux attentes.

Les Nerazzurri vont devoir trouver un nouveau point de chute à Esposito puisqu'Anderlecht n'en veut plus. Selon DAZN, plusieurs clubs de Serie B sont intéressés par la location de l'attaquant de 20 ans. Ainsi, une solution pourrait encore émerger pour toutes les parties concernées.