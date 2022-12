Le Bosuil, théâtre du dernier but européen du Roi Pelé

Alors que le monde du football fait ses adieux à Pelé, légende absolue du sport, la Belgique se rappelle : le Brésilien a joué à plusieurs reprises dans nos contrées, et son dernier but européen a été inscrit à Anvers !

En 1974, après avoir tout gagné sous les couleurs de Santos et avoir remporté trois Coupes du Monde avec le Brésil, Pelé prend une semi-retraite à l'âge de 34 ans, se contentant de matchs de-ci de-là avec Santos. Il finira par tenter sa chance à l'étranger - mais pas en Europe : direction le New York Cosmos, où évolueront plusieurs stars vieillissantes telles que Carlos Alberto, Franz Beckenbauer, Johan Neeskens ou encore...François Van der Elst plus tard.

Tels des Harlem Globe Trotters du football, le NY de Pelé fera des tournées à l'étranger, et notamment en septembre 1976. Après un match au PSG, le Cosmos se rend au Bosuil et y affronte l'Antwerp. Devant 25.000 personnes, Pelé va inscrire le seul but de son équipe, battue 3-1. Jean-Marie Trappeniers garde les buts anversois, et un certain Louis Van Gaal est titulaire dans l'entrejeu. Ce sera le dernier but inscrit par le Roi Pelé sur le continent européen. Un match entré dans l'Histoire, donc.