Marcus Rashford absent du 11 de Manchester United pour" raisons disciplinaires internes"

Ce samedi, Manchester United conclut son année 2022 par un déplacement à Wolverhampton. A la lecture des compositions, une absence surprenante : celle de Marcus Rashford. L'international anglais figure sur le banc et est remplacé par Anthony Martial en pointe du 4-2-3-1 des Mancuniens.

Selon les informations de la BBC, cette absence n'est pas si anodine. En effet, Marcus Rashford serait aux prises avec des "problèmes disciplinaires internes" qui expliquent sa non-titularisation d'aujourd'hui. Décidément, Erik Ten Hag peine à faire régner la sérénité au Théâtre des Rêves.

Erik ten Hag has just said that Marcus Rashford is not in today's Man Utd starting XI because of "internal disciplinary" reasons.



