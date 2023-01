🎥 Tottenham se troue complètement à domicile face à Aston Villa

Tottenham a offert un véritable non-match à son public face à Aston Villa en ce jour de l'An.

Les fêtes ont-elles été trop arrosées pour Tottenham ? Les Spurs ont été inexistants contre Aston Villa en ce Boxing Day. Alors qu'Emiliano Martinez prenait place sur le banc pour la seconde fois, les Villains n'ont pas été inquiétés en première période et ont fini par prendre les dessus...sur une bourde d'Hugo Lloris, qui relâche un ballon et permet ainsi à Ollie Watkins de servir Buendia au retour des vestiaires (0-1, 50e).

Il n'y aura pas de réaction de la part des hommes d'Antonio Conte, et un second but qui ne doit rien à personne cette fois sera inscrit par Douglas Luiz qui réussit un très bel enchaînement dans le rectangle pour faire le break (74e, 0-2). Hués massivement par leur public, les Spurs enchaînent un second match sans victoire et pourraient quitter le top 5 en cas de victoire de Liverpool.

Les lendemains de Coupe du Monde ne sont pas faciles pour Lloris đŸ„Ž



