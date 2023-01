Liverpool et Chelsea, victimes du renouveau du Big Six

Les deux équipes, sur le devant de la scène depuis quelques années, sont pour le moment dans le creux.

En Premier League, on parle souvent du Big Six. Ce groupe "fictif" de plusieurs équipes reprend Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal et truste les prix depuis maintenant plusieurs années (à part Tottenham).

Forcément, quand on est six et qu'il n'y a que quatre places qualificatives pour la Ligue des Champions et qu'en plus Newcastle frappe à la porte, c'est mathématique : il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ceux qui semblent rester à quai cette année, c'est Liverpool et Chelsea.

Si on se tourne vers les Blues, ce n'est pas étonnant. Le club se restructure, a changé de coach, de direction administrative et sportive et dans ces cas-là, il est toujours compliqué de lancer une bonne dynamique. Le vrai problème, c'est qu'en Angleterre, le championnat comprend beaucoup d'équipes de qualité et la prochaine saison semble se dessiner sans participation à la Ligue des Champions.

A liverpool, c'est la soupe à la grimace et… personne ne s'y attendait vraiment. Il est vrai que Sadio Mané a quitté le club pour le Bayern, mais surtout Darwin Nunez ne s'est pas encore acclimaté à son nouvel environnement. Si l'équipe de Jürgen Klop bafouille en attaque, elle n'est pas non plus sereine en défense et pire encore : la nervosité commence à pointer le bout de son nez. Le coach allemand en est d'ailleurs la preuve puisque ces dernières semaines, il s'est fendu de quelques sorties médiatiques peu habituelles.

Rien n'est perdu pour ces deux équipes, et tout peut encore arriver. Mais il est plus que temps pour Chelsea et Liverpool de remettre la seconde, sous peine de rester loin derrière les nouveaux ténors.