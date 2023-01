🎥 Ambiance totalement folle lors de la présentation de Luis Suarez à Gremio

El Pistolero a été présenté ces dernières heures dans son nouveau club de Gremio. Ce qui a donné lieu à une folie totale dans l'enceinte brésilienne.

Après quelques mois au Nacional Montevideo pour rester dans le rythme de la compétition avant de disputer la Coupe du monde au Qatar avec l'Uruguay, Luis Suarez a décidé de rejoindre le Gremio Porto Alegre. El Pistolero a signé un contrat de six mois avec une année supplémentaire en option au sein de la formation brésilienne.

L'ancien joueur de Liverpool et du Barça a été présenté cette nuit à son nouveau public, dans une ambiance totalement folle et dans Arena do Gremio (55.000 personnes) pleine à craquer.