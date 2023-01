L'augmentation du temps de jeu effectif à la Coupe du Monde, une vraie réussite ?

Durant cette Coupe du Monde 2022, l'idée de la FIFA était de rallonger le temps de jeu effectif en ajoutant davantage de temps additionnel. Dès les 4 premières rencontres, 65 minutes de temps additionnel ont été données lors d'Angleterre - Iran (+28), Sénégal - Pays-Bas (+14), États-Unis - Pays de Galles (+16) et Qatar - Équateur (+7). Mais cela-a-t-il réellement porté ses fruits ?

Excluding extra time, the average 2022 FIFA World Cup match saw the ball in play for 58 minutes, 4 seconds.



That's 3 minutes, 15 seconds longer than the average Premier League game in 2022-23 so far (54:49).



So... FIFA's plan actually worked?