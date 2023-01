Philip Zinckernagel est de retour : "J'ai été malchanceux avec ces deux cartons rouges"

De retour de suspension, le Danois va retrouver le chemin de la compétition ce vendredi soir lors de la réception de Saint-Trond (20H45) dans le cadre de la 19ème journée de D1A.

Après avoir manqué les deux dernières rencontres du Standard, Philip Zinckernagel fait son retour. "Je suis content de pouvoir rejouer après avoir purgé ces deux suspensions. Je me réjouis d'être à Sclessin et de revoir les supporters. Je me sens bien et j'ai hâte d'être sur le terrain", a confié le Danois en conférence de presse.

© photonews

Le milieu offensif est revenu ensuite sur ses deux cartons rouges (à Charleroi et à Eupen). "Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. C'est peut-être à cause de l'intensité après mon passage en Angleterre... Puis ça dépend de l'arbitre et de son interprétation. Si je trouve ces cartons injustes ? Ce sont les règles et elles régissent le football. Ce n'est pas injuste, mais je trouve cela un peu dur. Je ne suis pas un joueur agressif pourtant. Il faut savoir quand donner un jaune ou un rouge. Mon deuxième carton jaune à Charleroi était stupide. Le carton rouge à Eupen était sévère, non ? J'ai pensé que c'était une blague... Au ralenti, ça peut paraître dangereux, mais il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. J'étais triste mais bon il faut avancer et penser à autre chose. Si je dois adapter mon jeu dorénavant ? Non, je pense que j'ai été malchanceux à vrai dire. J'essaierai de faire un peu plus attention et d'être plus intelligent", a expliqué le joueur prêté par l'Olympiakos.

© photonews

Après des débuts réussis contre le Club de Bruges avec un doublé retentissant, le joueur âgé de 28 ans a connu des hauts et des bas. "C'est normal, on ne peut pas marquer deux buts à chaque rencontre. On a bien joué contre les grosses équipes, mais ce n'est pas facile de reproduire ces grosses prestations à chaque fois", a ajouté l'ancien joueur de Watford.

Quel avenir pour le joueur prêté chez les Rouches jusqu'à la fin de la saison ? "Je ne sais pas encore car tout va très vite dans le football. J'essaie d'apprécier le moment présent et de ne pas penser au futur. Je vais essayer d'être meilleur et d'aider l'équipe au maximum en marquant des buts et en distillant des assists. Et je vais également essayer de ne plus recevoir de carton rouge", a conclu en souriant Zinckernagel.